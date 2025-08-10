ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (PMJAY) ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ದೇಶದ ಬಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.
1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಈ ವಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ:
ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ (SC/ST) ಕುಟುಂಬಗಳು.
16 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯಸ್ಕರಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು.
ಅಂಗವಿಕಲರು, ದಿನಗೂಲಿಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ:
ರಸ್ತೆಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ದಿನಗೂಲಿಗಳು, ಚಾಲಕರು, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗೃಹಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಡೆಯವರು, ಶೂ ರಿಪೇರಿಗಳು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು, ಕೂಲೀಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಾಗದವರು:
-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ಬೋಟ್ ಓಡಿಸುವವರು
-ಕೃಷಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು.
-50,000 ರೂ. ಮಿತಿಯ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಡೆಯವರು.
-ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.
-ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು.
-5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯವರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ:
-ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://beneficiary.nha.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
-ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
-ಒಟಿಪಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು PMJAY ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
-ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
-ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
-ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ (Arogya Mitra) ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (CSC)ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
-ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
-ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ https://beneficiary.nha.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.