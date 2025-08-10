English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (PMJAY) ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 10, 2025, 10:59 PM IST
  • ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ (Arogya Mitra) ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (CSC)ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ
  • ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (PMJAY) ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ದೇಶದ ಬಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.

1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಈ ವಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ:

ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ (SC/ST) ಕುಟುಂಬಗಳು.

16 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯಸ್ಕರಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು.

ಅಂಗವಿಕಲರು, ದಿನಗೂಲಿಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು.

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ:

ರಸ್ತೆಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ದಿನಗೂಲಿಗಳು, ಚಾಲಕರು, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗೃಹಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಡೆಯವರು, ಶೂ ರಿಪೇರಿಗಳು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳು, ಕೂಲೀಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಾಗದವರು:

-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಬೋಟ್ ಓಡಿಸುವವರು

-ಕೃಷಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು.

-50,000 ರೂ. ಮಿತಿಯ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಡೆಯವರು.

-ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.

-ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು.

-5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯವರು.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ:

-ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://beneficiary.nha.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

-ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.

-ಒಟಿಪಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು PMJAY ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

-ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

-ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

-ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ (Arogya Mitra) ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (CSC)ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

-ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

-ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ https://beneficiary.nha.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

