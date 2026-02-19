ಕೇವಲ ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹2.10 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Post Office Scheme: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD), PPF, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (TD) ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಎಂದರೇನು?
ಆರ್ಡಿ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..?
ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಸತತ 12 ತಿಂಗಳು ಕಂತುಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟು ಲಾಭ..?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು (60 ತಿಂಗಳುಗಳು). ಆದರೆ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,500 ರೂ.ಗಳಂತೆ 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ 2,10,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಶೇ.6.7ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,49,776 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸುಮಾರು 39,776 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.