ಅಪಾರ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು..

pink color old note: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೋ ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಈಗ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ರೂ.20 ನೋಟುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ರೂ.20 ನೋಟುಗಳೂ ಇವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ರೂ.20 ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ನೋಟು ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ನೀವು ಹಳೆಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 786 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಎಂದು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹತ್ತು ಹಳೆಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ 786 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು www.ebay.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಯಸುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ನಾವು ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.