ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ:ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಂಗ್ ಅಚಿವರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (YAS) 2025 :
Young Achievers Scholarship ( YAS) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು, OBC ಮತ್ತು TNT ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಂ ಯಂಗ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 2025 :
- ಸರ್ಕಾರವು OBC, EBC ಮತ್ತು TNT ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 9 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು 5 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ, ಅಂದರೆ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ, ಅಂದರೆ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿವೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಪ್ರಿ-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
- ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
- ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
- ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
- ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
ಪಿಎಂ ಯಂಗ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನು?
- ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
- ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಾರದು.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು OBC, EBC ಅಥವಾ TNT ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು (ಇದು SC/ST ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ).
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರಬಾರದು.
- ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಮರು ದಾಖಲಾದರೆ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ:
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ :
- 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 75,000
- 11 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1,25,000 ರೂ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ :
- ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ.
- ಖಾಸಗಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 3.72 ಲಕ್ಷ.
- ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂ.
- ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ 5000 ರೂ.
- 45,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದರ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಮೊದಲು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು DBT ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು :
- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ
- ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ,
- ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ,
- ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ,
- ಜಾತಿ/ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ,
- ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ),
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? :
- ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಮುಂದೆ, ‘Applicant Corner’ಅಲ್ಲಿ 'New Registration' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
- ಇದರ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಂದೆ, ಅರ್ಜಿ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ NSP ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ
- ಶಾಲೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.