PPF: ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್

PPF Account Benefits: ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (ಪಿಪಿಎಫ್) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್'ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500ರೂ. ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 1,50,000ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7.1% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ:
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ 15ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕಿದರೆ ಸತತ 15ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಾತೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಂದರೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 15ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ₹40,68,209 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹18,18,209 ಬಡ್ಡಿ ಹಣ. ಅರ್ಥಾತ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 45ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಈ ಇಷ್ಟೂ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ:
ಪಿಪಿಎಫ್ನ ಈ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ 15ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಖಾತೆದಾರರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ, ತಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು 5-5ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲೂಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಯಾ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆಯೂ ಇರಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 15ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 15ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹40.68 ಲಕ್ಷ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ₹2.88 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.