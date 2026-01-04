ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ

GIG workers Salary: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಸವಾರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಿಇಒ ದೀಪೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳಿಕೆ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ? ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ದೀಪೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನ ಸರಾಸರಿ ಗಂಟೆಯ ಗಳಿಕೆ 102 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 26 ದಿನಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತನ ಆದಾಯ 26,500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ 21,000 ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ & ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 38 ದಿನಗಳು!
ಎಲ್ಲರೂ ವಿತರಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 38 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 2.3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಕಿರುಕುಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಟಿಪ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಜಿಪುಣತನ
ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಟಿಪ್ ಹಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನ ಗೋಯಲ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡುವ ಟಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರತಿಶತವು ಸವಾರರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಟಿಪ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಜಿಪುಣತನ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.5 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಜೊಮಾಟೊ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಸರಾಸರಿ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 2.6 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಟಿಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವೇಗದ ವಿತರಣೆಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆಂಬ ಟೀಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಯಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಸವಾರನ ವೇಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಿತರಣಾ ದೂರ ಕೇವಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು 8 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಗರ ಸಂಚಾರದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.