ಭಾರತದ ಈ ʼಬಿಯರ್‌ʼ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್! ಮಲ್ಯ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್‌ನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಆ ಬಿಯರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Asia Beer Challenge 2025: ಬೀಯಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯ ಪಿಲ್ಸ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬೀಯಂಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾಗರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ದೇವನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 13, 2025, 08:29 PM IST
    • ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ 'ಏಷ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 2025' ಸ್ಪರ್ಧೆʼ
    • ಎರಡು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
    • ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು

ಭಾರತದ ಈ ʼಬಿಯರ್‌ʼ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್! ಮಲ್ಯ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್‌ನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಆ ಬಿಯರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Asia Beer Challenge 2025: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಈಗ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ 'ಏಷ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 2025' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎರಡು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಿಮಯಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ LLP ಮತ್ತು ದೇವನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕಿಮಯಾ ಅವರ 'ಬೀಯಂಗ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದೆ.

ಬೀಯಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯ ಪಿಲ್ಸ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬೀಯಂಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾಗರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ದೇವನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ಟ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀಟ್ ಬಿಯರ್. ಈ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಬಿಯರ್, ಅದರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಡಬಲ್ ವಿಟ್/ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ವೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ಬಿಯರ್. ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಿಯರ್ ವಿಟ್‌ಬೀರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ - ದಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಲಕ್ಸರಿ ಲಾಗರ್ ಸಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ (5% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್) ಈ ಬಿಯರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಸೂಪರ್ 8 ಸಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾಗರ್ (8% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಯರ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ:
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ 'ಟ್ರಿಪಲ್-ಬ್ಲೈಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್' ವಿಧಾನ. ಅಂದರೆ, ಬಿಯರ್ ರುಚಿ ನೋಡುವ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞರಿಗೆ (ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು) ಅದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಯರ್‌ನ ನೋಟ, ಸುವಾಸನೆ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಜೋಷ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. IMARC ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ 44,460 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2033 ರ ವೇಳೆಗೆ 80,250 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಈಗ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

