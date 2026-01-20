English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿರುಪಯೋಗವೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಸೆಯುವ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ! ಈಗಲೇ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..

gold in household items: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ.. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 20, 2026, 07:19 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Gold and Silver: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, CPU ಗಳು, RAM ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಸುಮಾರು 50 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು $2–3 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಗೃಹ ಮನರಂಜನಾ ವಿಸಿಆರ್‌ಗಳು, ಡಿವಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳು (ಹಳೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಟಿವಿಗಳು, ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಿಆರ್‌ಟಿ ಟಿವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.  

ಅಡುಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ಗಳು, ಟೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಬ್ಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕಗಳು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಟೇಬಲ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು 22k–24k ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಯ ರಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಹಳೆಯ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಅಥವಾ ಘನ ಚಿನ್ನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. 

ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಾಹಕತೆ, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಟೇಬಲ್‌ವೇರ್‌ಗಳು ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೇಪಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಕಟ್ಲರಿ, ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು, ಚಮಚಗಳು, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಟೀಪಾಟ್‌ಗಳು, ಕ್ರೀಮರ್‌ಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಟ್ರೇಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಡಿಸುವ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಹೂಜಿಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾಬ್ರಾಗಳು ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಗಳು. ಬೆಳ್ಳಿ-ಲೇಪಿತ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಅದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

