ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಲಭ..! ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ..!

Gold price trend: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ (Exchange Traded Funds) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆತಂಕ, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಶೇ. 42 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ! ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ. ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯ. ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವವಾಗಿದ್ದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಎರಡೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.