Gold Price: ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ

Gold and Silver Price: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನವೇ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 5 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 10,849 ರೂ.ಗಳಿಂದ 10,838 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 11 ರೂ.ಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 110 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 10 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 9,945 ರೂ. 9,935 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆ:
ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,28,000 ರೂ. ನಿಂದ 1,27,000 ರೂ. ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಅಂದರೆ 1,000 ರೂ. ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.