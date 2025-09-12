English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

September 12 gold and silver: ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 1,200 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 2005 ರಲ್ಲಿ ₹7,638 ರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:50 AM IST
    • ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MCX ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
    • ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ
    • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

September 12 gold and silver: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MCX ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು US ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. MCX ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:33 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,09,610 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, MCX ಬೆಳ್ಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಶೇಕಡಾ 0.58 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಕೆಜಿಗೆ ₹1,28,550 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 1,200 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 2005 ರಲ್ಲಿ ₹7,638 ರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (YTD), ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠಗಳು 2025 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2005-2025), ಲೋಹವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 668.84 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12):
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:44 ಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(IBA) ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,10,020 ಆಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,00,852 ಆಗಿತ್ತು. IBA ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹1,28,310 (ಬೆಳ್ಳಿ 999 ಫೈನ್) ಆಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಗರಗಳ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು GST ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12)

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದರಗಳು — ₹1,09,760/10 ಗ್ರಾಂ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ MCX ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,09,524/10 ಗ್ರಾಂ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ದರ — ₹1,27,930/ಕೆಜಿ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ MCX ಬೆಳ್ಳಿ 999 ದರ — ₹1,28,296/ಕೆಜಿ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12)

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದರಗಳು — ₹1,09,570/10 ಗ್ರಾಂ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ MCX ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,09,524/10 ಗ್ರಾಂ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ದರ — ₹1,27,710/ಕೆಜಿ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ MCX ಬೆಳ್ಳಿ 999 ದರ — ₹1,28,296/ಕೆಜಿ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12)

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದರಗಳು — ₹1,09,620/10 ಗ್ರಾಂ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ MCX ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,09,524/10 ಗ್ರಾಂ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ದರ — ₹1,27,760/ಕೆಜಿ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ MCX ಬೆಳ್ಳಿ 999 ದರ — ₹1,28,296/ಕೆಜಿ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದರಗಳು — ₹1,09,850/10 ಗ್ರಾಂ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ MCX ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,09,524/10 ಗ್ರಾಂ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ದರ — ₹1,28,030/ಕೆಜಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ MCX ಬೆಳ್ಳಿ 999 ದರ — ₹1,28,296/ಕೆಜಿ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12)

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದರಗಳು — ₹1,09,980/10 ಗ್ರಾಂ.
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ MCX ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,09,524/10 ಗ್ರಾಂ.
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ದರ — ₹1,28,180/ಕೆಜಿ.
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ MCX ಬೆಳ್ಳಿ 999 ದರ — ₹1,28,296/ಕೆಜಿ.

ಚೆನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12)

ಚೆನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದರಗಳು — ₹1,10,130/10 ಗ್ರಾಂ.
ಚೆನೈನಲ್ಲಿ MCX ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,09,524/10 ಗ್ರಾಂ.
ಚೆನೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ದರ — ₹1,28,340/ಕೆಜಿ.
ಚೆನೈನಲ್ಲಿ MCX ಬೆಳ್ಳಿ 999 ದರ — ₹1,28,296/ಕೆಜಿ. 

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನದ್ದಲ್ಲ. 

