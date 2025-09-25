English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕುಸಿದೇಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇದುವೇ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ: ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರುವುದು ಅನುಮಾನ

gold price: ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ನೀತಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 25, 2025, 08:25 PM IST
    • ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ
    • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿತ
    • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ

Trending Photos

ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon16
Aaradhya and Aishwarya Rai Bachchan
ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
camera icon5
Dhan shakti rajyog effect
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕುಸಿದೇಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇದುವೇ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ: ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರುವುದು ಅನುಮಾನ

reason for the decline in gold price: ಪ್ರಾಫಿಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿದಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, 99.9% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 118,000 ರೂ.ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 139,000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,760 ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $43.87 ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ನೀತಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಫೆಡ್ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊವೆಲ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 99.9% ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 900 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) 1,18,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,18,900 ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 99.5% ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 900 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,17,400 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.. ಮಂಗಳವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,18,300 ರೂ. ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಲುಪಿತ್ತು. 2,650 ರೂ. ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕುಸಿತ: 
ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 600 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,39,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ). ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ₹3,220 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: 
ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ (ಸರಕುಗಳು) ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. 

"ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡವು. ಆದರೆ, ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,760 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈಗ US ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡವು. ಮಂಗಳವಾರ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,791.11 ರ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,760.36 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $44.48 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ 0.38% ಕುಸಿದು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $43.87 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರಾಟವು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭ-ಬುಕಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದೀಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  PM Kisan: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರೈತರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು, ಆದರೆ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 28 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Jerome PowellGold price

Trending News