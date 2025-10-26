English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 11,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿ ಲೋಹ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಹಾಕುಸಿತ!

ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 11,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿ ಲೋಹ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಹಾಕುಸಿತ!

10 gram gold price: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದವು. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:26 AM IST
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆರಂಭ
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ
  • ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 11,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿ ಲೋಹ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಹಾಕುಸಿತ!

drop in gold price: ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸತತ 4 ದಿನ ಬಂಗಾರದ ದರ ಇಳಿಮುಖದಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,000 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು ₹1,21,518 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹4,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿದು ಕೆಜಿಗೆ ₹1.47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 11,515 ರೂ. ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 23,000 ರೂ. ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. MCX ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.32 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹1.70 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು.

ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. 24k 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,23,255, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,47,150 ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ?

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಧಂತೇರಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದೇ?
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸರಕು ಸಂಶೋಧಕ ನವನೀತ್ ದಮಾನಿ, ಬೆಲೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯಬಹುದು. ಶೇ. 5 ರಿಂದ 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರರ್ಥ ₹6,000 ರಿಂದ ₹7,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 22k ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,15,150    ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ.. 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ಲಭ್ಯ: RBIನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

