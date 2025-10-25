ಸತತ 3ನೇ ದಿನವೂ ಭರ್ಜರಿ 10,000 ರೂ. ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ; ಮತ್ತೆ 71,088 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಂಗಾರ

10 gram gold price: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು, ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶನಿವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದವು. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ 4,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ 20 ರೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಘ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,518 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,22,860 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,11,310 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 91,139 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 71,088 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 1,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4,000 ರೂ. 4,400 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,51,450 ರೂ. ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದು 1,47,033 ರೂ. ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,834 ರೂ. ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 145,678 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,171 ರೂ. ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 121,933 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 10,000 ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ 25,000 ರೂ. ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಲಾಭದ ನಂತರ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಬಲವಾದ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಯುಎಸ್ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಧಂತೇರಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
