ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಸಿತ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..

Gold Price: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದಾಗ, ಇಂದು ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,020 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1,59,440 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,54,420 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 4,600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1,46,150 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,41,550 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,760 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1,19,580 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,15,820 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,20,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 3,00,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೇವಲ 10 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 3,000.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನು?
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶೇ.0.63 ಅಥವಾ ರೂ.960 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ.1,52,086 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶೇ.7.15 ಅಥವಾ ರೂ.19,219 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ.2,49,631 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ $5,500 ದಾಟಿದ್ದ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ $4,880 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ $77.32 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಚಲನೆಯು ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು, ಲಾಭ-ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಿತು. ಗುರುವಾರ, MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಲಾಭದ ನಂತರ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೈನಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.