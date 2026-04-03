Gold Rate: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್: ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!

Gold and Silver Rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹3,980ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.48 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (MCX) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಚಿನ್ನದ 4 ದಿನಗಳ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $4,650ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 2.8%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,896 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,654 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 11,172 ರೂ. ಇದೆ.
ಬೆಳ್ಳೆ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX)ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 13,613 ರೂ (ಸುಮಾರು 5.5%)ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು 2,29,888 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ.6.83 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಗೆ 70.862 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ
|City
|24K Today
|22K Today
|18K Today
|Chennai
|₹14,999
|₹13,749
|₹11,454
|Mumbai
|₹14,896
|₹13,654
|₹11,172
|Delhi
|₹14,911
|₹13,669
|₹11,187
|Kolkata
|₹14,896
|₹13,654
|₹11,172
|Bangalore
|₹14,896
|₹13,654
|₹11,172
|Hyderabad
|₹14,896
|₹13,654
|₹11,172
|Kerala
|₹14,896
|₹13,654
|₹11,172
|Pune
|₹14,896
|₹13,654
|₹11,172