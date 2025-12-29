ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ! ಇಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Gold and silver rate today : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 2,54,154 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,42,420 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ 2025 ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ..ಕೆಲವರು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಿದ್ದ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೇ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 14,387 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು,2,54,174 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ..
ಒಂದು ಕಾಲ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಆದ್ರೀಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳೊದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ..ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರುವಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದವರು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಅವಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.ಕಳೆದವಾರ ಈ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೇ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 31,348 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 87,233 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 191 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ..
ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.. ಆದರೇ, ಮುಂದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಚಿನ್ನದ ದರವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,420 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೈಕೈಹಿಸುಕುತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುದು ಬೇಡಪ್ಪಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
