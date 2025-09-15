English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಉಳಿತಾಯ..! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಬಳಸಿ.. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ

Gold buying tips: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 15, 2025, 12:17 PM IST
  • ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಚಿನ್ನದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ

Gold buying tips: ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸತು ಮುಂತಾದ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಚಿನ್ನದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold price today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಭರಣದ ಬಣ್ಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರವಾದ ಮದುವೆಯ ಹಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ., ಪಿಂಚಣಿ  25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ

"ಹಬ್ಬದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು BIS ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 

