ಖರೀದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..! ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ

Gold buying tips: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ — ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು (Exchange Traded Funds).
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು. ಇವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ NSE ಮತ್ತು BSEಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನೈಜ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ — ಬದಲಿಗೆ, ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕಳ್ಳತನದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಹದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟಿಎಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಂದು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 950% ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹1.22 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 21% ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಸುಮಾರು 60% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,000 ಮೀರಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರೇ ಡಾಲಿಯೊ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಕನಿಷ್ಠ 15% ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 1970ರ ದಶಕದಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ — ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.