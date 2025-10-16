Gold Buying Tips: ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Buying Tips: ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 16, 2025, 02:22 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ
  • ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ (STCG) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ (LTCG) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

Gold Buying Tips: ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಪುರುಷರು, ವಿವಾಹಿತರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರಲಿ, 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 250 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಐಟಿ ದಾಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವೂ ಇದೆ. ಅದು ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತರ್ಕವಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ 1000 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ 500 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. 

ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಘೋಷಿತ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಪ್ರತಿಶತ GST ಇದೆ. ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ (STCG) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ (LTCG) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಟಿಸಿಜಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್‌ಟಿಸಿಜಿ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 20. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲ್ಲ.
 

