ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರ್‌! ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಕಲಬೆರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ

Gold buying tips in india: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧತೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಲುವುದಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:12 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಬಹಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು
  • ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಗುರುತು ಇರುತ್ತದೆ.

Gold buying tips in india: ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಂತೆಯೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ಹೌದು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ.. ಸರಣಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಂತೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ..

ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಗುರುತು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲದ್ದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು BIS ಕೇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಬಿಡುಗಡೆ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ   ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ 

ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ..
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಹವಳಗಳು, ವಜ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹವಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಣ್ಣ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಜ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಬಹಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಬಿಲ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ನಕಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಸವಕಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದರೆ ಗಳಿಸಬಹುದು  20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ! LICಯ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು 

ಶುಲ್ಕಗಳು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ
ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ನೀವು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ನೀವು ನಂಬುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 

