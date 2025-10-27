ಚಿನ್ನಾಭರಣ vs ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಾಯಿನ್‌ ; ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ!

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಶೇ 5 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರತ್ನಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು, ವಜ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇದರ ತೂಕವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರಲು ಹೋದಾಗ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನೀವು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. 14 ರಿಂದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 18 ಅಥವಾ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಗುರುತು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
