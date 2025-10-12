Gold ETFs
: ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ (ETF) ಹಣದ ಒಳಹರಿವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ 2,190 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 8,363 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 7.3 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲೋಹಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ AUM 75.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ AUM 75 ಲಕ್ಷ 61 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 75 ಲಕ್ಷ 19 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25.19 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 30.14 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಫೋಲಿಯೊಗಳು 19.81 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು SIP ಮೂಲಕ 29 ಸಾವಿರ 360 ಕೋಟಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು SIP AUM 15.52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. SIP ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9.25 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಂನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 70 ರಿಂದ 75 ಸಾವಿರ ಸಾಲ!
ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಅಡಮಾನ ವ್ಯವಹಾರವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 70 ರಿಂದ 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 80 ರಿಂದ 85 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ನೀಡುವ ಸಾಲಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 11.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
