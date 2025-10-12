English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold ETF: ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಲಾಭ!!

10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಆಫರ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಲಾಭ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 12, 2025, 08:44 AM IST
  • ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ
  • ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಬದಲಿ ಚಿನ್ನದ ETFಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೂಡಿಕೆ
  • ಚಿನ್ನದ ETFಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
camera icon7
Why is China constantly buying gold? India also increased its gold reserves
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon6
Baba Vanga Predictions
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
camera icon7
Deepavali Decoration
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
Gold ETF: ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಲಾಭ!!

Gold ETFs

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ (ETF) ಹಣದ ಒಳಹರಿವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2,190 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 8,363 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 7.3 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲೋಹಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ AUM 75.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ

ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ AUM 75 ಲಕ್ಷ 61 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು 75 ಲಕ್ಷ 19 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25.19 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 30.14 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಫೋಲಿಯೊಗಳು 19.81 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು SIP ಮೂಲಕ 29 ಸಾವಿರ 360 ಕೋಟಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು SIP AUM 15.52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. SIP ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9.25 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು ದೇಶ! ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಭೀಕರ ಎಂದ ಜನ

10 ಗ್ರಾಂನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 70 ರಿಂದ 75 ಸಾವಿರ ಸಾಲ!

ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಅಡಮಾನ ವ್ಯವಹಾರವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 70 ರಿಂದ 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 

ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 80 ರಿಂದ 85 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ನೀಡುವ ಸಾಲಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 11.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಈ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್‌ ಕಾಲ್‌ ಕೊಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ಕೂತಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Gold pricesTrump tariffsstock market uncertaintyinvestor sentimentgold ETFs

Trending News