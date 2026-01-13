English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

gold ETF: ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೇ? ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 13, 2026, 03:25 PM IST
  • 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ
  • ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

gold ETF investment: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ... 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಘಟಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಇದನ್ನು ಆಡಿಟೆಡ್ ವಾಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಯಾವುದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಖರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಜನವರಿ 13, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ರೂ. 116.55, ಕ್ವಾಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ರೂ. 116.74, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೋಟಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ರೂ. 117, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ರೂ. 120. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ.

ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಮೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಎರಡೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಭರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮರು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ 5–10% ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಷೇರು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆ, ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

