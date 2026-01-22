English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Fish Business; ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ತಿಂಗಳು..ತಿಂಗಳು.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಐಡಿಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.   

Jan 22, 2026
  • ಮೀನುಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಮೀನುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ..?

ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ನಾಶದಂತವು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೈ ಕೆಸರಾಗದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ವಿಧಾನವೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ.      

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಖರೀದಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಇನ್ನು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತವೆ. 

ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು 4:1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀನು ಹೆಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮೀನು ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೇ 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಹಣ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಶ್‌ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 50 ರಿಂದ 100 ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಲಾಭವೋ ಲಾಭ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ. 

