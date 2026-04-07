Gold Hallmarking: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (HUID) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ 400 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದೇ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?
ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವು ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ಗಾಗಿ ನೋಡಿ: ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (ಬಿಐಎಸ್) ತ್ರಿಕೋನ ಗುರುತು, ಶುದ್ಧತೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 22 ಕೆ/916), ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಡ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಚಿನ್ನವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವು ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಚಿನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲವು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಚಿನ್ನ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.