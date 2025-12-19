ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

Gold Price Trends: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಖರೀದಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಆಮದು 2014-15ರಲ್ಲಿ 9.15 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿಯಿಂದ 2024-25ರಲ್ಲಿ 7.57 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 17.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಬಿಲ್ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 69 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $58 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?..: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ರೂಪಾಯಿ-ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18000 ರಿಂದ ₹51480 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು: ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಹಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಸರ್ಕಾರವು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18000 ರಿಂದ ₹51480 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!
ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು (ಇಟಿಎಫ್ಗಳು), ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು (ಎಸ್ಜಿಬಿಗಳು) ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹಣಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಜನರು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು: ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 879.58 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಮೀಸಲುಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲುಗಳು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.