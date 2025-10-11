Gold price : ಚಿನ್ನವು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು.. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವೆಂದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ 99.99 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ನಂತರ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 91.60% ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳಿವೆ. 20 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 83.30% ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 16.70% ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಇತರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು? : ಈಗ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರು. ಆದರೂ, ಅವರು ಕಚೇರಿ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 62.5% ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ತೊಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? : ಈಗ ನೀವು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ತೊಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನೀವು 5 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 2.5 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಂಗುರಗಳು 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ : ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (ಬಿಐಎಸ್) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈಗ, 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.