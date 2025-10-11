English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ! ಅದೂ ಸಹ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಜೊತೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ?

Gold rate : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:59 PM IST
    • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ..
    • ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ನೀವು ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ! ಅದೂ ಸಹ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಜೊತೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ?

Gold price : ಚಿನ್ನವು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  
 
ಹೌದು.. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವೆಂದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ 99.99 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ನಂತರ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 91.60% ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳಿವೆ. 20 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 83.30% ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 16.70% ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಇತರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 2.88 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ವಿಧಾನ

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು? : ಈಗ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರು. ಆದರೂ, ಅವರು ಕಚೇರಿ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 62.5% ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ತೊಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? : ಈಗ ನೀವು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ತೊಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನೀವು 5 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 2.5 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಂಗುರಗಳು 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 2026 ರಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆ

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ : ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (ಬಿಐಎಸ್) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈಗ, 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Gold rateGold pricegold jewelleryಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ

