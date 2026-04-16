Gold Investment: 2021ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Akshaya Tritiya Gold: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಆ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದವರಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 2021ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು 10 ಗ್ರಾಂನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
2021ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 46,500 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ 51,510 ರೂ., 2023ರಲ್ಲಿ 61,300 ರೂ., 2024ರಲ್ಲಿ 73,240 ರೂ. ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ 96,500 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 2021ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 135 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,55,000 ರೂ. ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 39 ರಿಂದ 44 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಉದಾಹರಣೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಆ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.