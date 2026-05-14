Gold jewellery retailers: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಭರಣ ತಯಾರಕರು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 15 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಲಜಪತ್ ನಗರದ ತಿರ್ಸಾನ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವ್ ಧೀರ್, ಈ ಕ್ರಮವು ಆಭರಣ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ 'ಡ್ಯಾನಿಷ್ಕ್' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ #OldGoldNewIndia ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಭವ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ - ಗೋಲ್ಡ್ 4 ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ತನ್ನ 342 ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಗುರ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಾಗದ, ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಮದು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವೇ ಸುಮಾರು ಶೇ. 9 ರಿಂದ 10 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಆಮದುಗಳ ಹೊರೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರೀಶ್ ವಿ, ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
