Gold Limit: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್..!  

Home Gold Limit : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಹಣ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು : ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 250 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಬಹುದು.
ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು : ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು : ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು.
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು : ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ತೆರಿಗೆ : ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. CBDT ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಂತರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.