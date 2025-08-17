English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Limit: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್..!  

Gold limit at home : ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. CBDT ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದರಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಇದ್ರೆ ನೊಟೀಸ್‌ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 03:52 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಇದ್ರೆ ನೊಟೀಸ್‌ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Trending Photos

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Krishna Janmashtami
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
camera icon5
Nathan Bracken
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
Gold Limit: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್..!  

Home Gold Limit : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಹಣ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ 

ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು : ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 250 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಬಹುದು.

ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು : ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು : ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು.

ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು : ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ! ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ..

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ತೆರಿಗೆ : ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. CBDT ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಂತರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gold Limit At HomeGold limithome Gold LimitTAXgold tax

Trending News