ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?

  Gold limit at home:ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳೇನು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 15, 2026, 04:07 PM IST
Gold limit at home: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಘೋಷಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ತಿಥಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:49 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಶೀದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು?: ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ.. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳೆ ಅವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳು 250 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪುರುಷರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನಿಯಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: CBDT ನಿಯಮವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾದ, ಮೂಲ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?: ನಿಮ್ಮ ಘೋಷಿತ ಆದಾಯದಿಂದ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ, ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ, ಹತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

