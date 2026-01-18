ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಇದೆಯೇ..? ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ..? 

Gold Loan interest : ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಪ್ಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿವೆ. ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದ ಸಾಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮವು ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳು ರೂ. 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ NBFC ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, NBFCಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. NBFCಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ PSL ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳ ನಿಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಉದ್ಯಮವು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ನಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.