English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಗೊಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌.. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

ಗೊಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌.. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 20, 2026, 05:24 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ
  • ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ PSL ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ

Trending Photos

BBK :12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ಫಸ್ಟ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
BBK :12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ಫಸ್ಟ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ಇಪಿಎಫ್‌ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO Suvidha Providers
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ಇಪಿಎಫ್‌ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳೆಷ್ಟು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon5
is hindu population in bangladesh
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳೆಷ್ಟು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
BBK 12: ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತು!
camera icon7
Gilli
BBK 12: ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತು!
ಗೊಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌.. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ವಲಯಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಣಪ್ಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದ ಸಾಲ (PSL) ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದು ಅನುಮೋದನೆಯಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುಪಾಲು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ರೂ. 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದವೆಯೇ ಆಗಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ PSL ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
 

Gold LoanUnion Budget 2026Gold Loan Interest RateNBFC Gold LoanPriority Sector Lending

Trending News