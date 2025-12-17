Gold Loan Rules : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ RBI ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದರೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು RBI ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಆಭರಣಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಕೇವಲ ಲೋಹದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Big Update: ಕಂಪನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ PF ಹಣ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ವತಃ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳೂ ಇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾತ್ರವು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು RBI ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.