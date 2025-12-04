ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ vs ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ: ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?

ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.ಇಂತಹ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ತುರ್ತು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವೇ ಆದ್ಯತೆ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ದಾಖಲೆ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವೇ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.
ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೂ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ.ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವೇ ಮೇಲಾಧಾರವಾದ್ದರಿಂದ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾಸಿಕ EMI ಭಾರ ತಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ EMI ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7-12% ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರ 10.5-24% ವರೆಗೂ ಏರುತ್ತದೆ.ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೇಗ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವೇ ಲಾಭದಾಯಕ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ, ವೇಗದ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ EMI ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕೇ ನೀಡಿ, ಇದು ವೇಗವಂತಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.