Gold Loan Vs Personal Loan: ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸಾಲ ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 28, 2025, 05:35 PM IST
  • ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ
  • ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

Gold Loan Vs Personal Loan: ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸಾಲ ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

Gold Loan Vs Personal Loan: ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 75% ರಿಂದ 80% ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಲವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ

ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿದರವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 7.7% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 50,000 ದಿಂದ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು 84 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ದರಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 8.5% ರಿಂದ 13.6% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 1% ರಿಂದ 6% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅನುಮೋದನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ EMI ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Gold loan vs personal loanloan interest ratesGold loan benefitsPersonal loan drawbacks

