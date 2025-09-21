ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ..! ಭಾರತ ISA ಮಹತ್ತರ ಒಪ್ಪಂದ, ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೇ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold mining : ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ತಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ISA) ಜೊತೆ ಭಾರತ 15 ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 21, 2025, 04:01 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರವೂ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ
  • ಈ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಎರಡು ISA ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ

Gold mining : ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ತಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ISA) ಜೊತೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕು ದೊರೆತಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಸತು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೈಟೆಕ್ ಸಾಧನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಎರಡು ISA ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ISA ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರದೇಶವೂ ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಚೀನಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!

ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರುಗಳು, ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Jewelry: ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಆಭರಣಪ್ರಿಯರೇ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಂಗಾರ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

ಸರ್ಕಾರವೂ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಓಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Gold mining appGold mining businessGold mining in IndiaGold mining tradingGold mining Online

