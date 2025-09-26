ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ! ಇನ್ನು ಏರಿಕೆಯೇ ಆಗದೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಸಾಗಲು ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಈ ಟೆಂಡರ್‌

Gold reserves found in Rajasthan: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬನ್ಸ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಗಣಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಭಾಕಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಇದ್ದು, ಈಗ ಮೂರನೇ ಗಣಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ರಾಡಾರ್ (ಜಿಪಿಆರ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ (ವಿಎಲ್ಎಫ್) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, ನೆಲಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂತುಹೋದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖನಿಜಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಖನಿಜಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಕೆಲವೇ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸುಮಾರು 879.58 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಸೀಮಿತ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2-3 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.