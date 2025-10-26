English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲು ಇದೊಂದೆ ಮಾರ್ಗ

Gold rate: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 26, 2025, 12:36 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • 10 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲು ಇದೊಂದೆ ಮಾರ್ಗ

Gold rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.  

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಂತರ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 24 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋಣ. 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,000 ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ (ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು). 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,000ರೂ.. ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ..

10 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 120 ಗ್ರಾಂ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ (10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಮಾರು 24,86,238 ರೂ.. 10 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯ 40,46,238 ರೂ. ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 15,60,000 ರೂ.

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 24.86 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 40.46 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 15.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 120 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗದಿರಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ! ಪ್ರತಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ EPFO ನೀಡುವುದು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

