Gold: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಡಬಹುದು.. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವಿದು!

Gold: ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 19, 2026, 03:25 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ನೋಟೀಸ್‌ ಬರಲ್ಲ..
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
  • ಚಿನ್ನ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?

Gold: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಐಟಿ ನೋಟೀಸ್‌ ಬರಬಹುದು. 

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಳಿವೆಯೇ?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಸಕ್ರಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆದಾಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆದಾಯ ಮೂಲದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ಚಿನ್ನ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಂತಾ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಭರಣಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಷ್ಟೇ. 

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಸೀದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ರಶೀದಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ತೆಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು. 
 
ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮ ಇದೆ?
CBDT ಸಡಿಲಿಕೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದರೂ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ನಿಯಮ ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಏನು?
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಪಾವತಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ರಶೀದಿಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

