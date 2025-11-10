English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್? ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:54 PM IST
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ
  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಹಂಬಲ ಅವಲಂಬನೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್? ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿವೆ. ಚಿನ್ನವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ಭದ್ರತೆ, ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಸ್ತಿಯಂಥಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ : ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?  :

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ವಲಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂತ್ರವೇನು? : 
ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಯು ಅದರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು  ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ : Special Pension Scheme: ಕೇವಲ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 5,000ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

