ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್? ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಖರೀದಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿವೆ. ಚಿನ್ನವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ಭದ್ರತೆ, ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಸ್ತಿಯಂಥಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? :
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ವಲಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂತ್ರವೇನು? :
ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಯು ಅದರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
