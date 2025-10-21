Gold outlook: ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ: ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು HSBC, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ $5,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ $4,000 ಮೀರಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಸುಮಾರು $4,362 ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಚಿನ್ನವು ಅಗ್ಗವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಬದಲಾಗಿ, 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರವೇಶ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕಡಿಮೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಇವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
HSBC ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025 ರ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ $3,455 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ $4,600–$5,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ ಕೂಡ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ $5,000 ಗುರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ANZ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2026 ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ $4,600 ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.