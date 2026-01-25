Global gold prices: ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $4,600 ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹ, ತ್ವರಿತ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಡುವ ಚೀನಾ, ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ (PBOC), ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸರಳ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ತಂತ್ರವಿದೆ. ಯಾರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, PBOC ಹೊಸ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಯುವಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಬಿಒಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯುವಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಮೀಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುಪಾತ (ಆರ್ಆರ್ಆರ್) ಕಡಿತದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೊಸ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುವಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ CNY/USD ವಿನಿಮಯ ದರವು 7.25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಇದು PBOC ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಚೀನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಯಾರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಊಹಾಪೋಹವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,600 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಏರಿದಾಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಚೀನಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯುವಾನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪಿಬಿಒಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಯುವಾನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಾನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಚೀನಾದ ತಂತ್ರವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.