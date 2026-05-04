Gold Rate Drop: ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೇ 4, 2026ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1,906 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹32,000ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ.
Gold Rate Drop News: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಡುವೆ ಇಂದು (ಮೇ 4, 2026) ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ₹32,000 ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ (Gold Rate Drop) ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 4 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) 15,113 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,51,130 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ:
COMEX ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $22 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $4,588 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. MCX ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹151,005 ಕ್ಕೆ ಶೇ. 0.23 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹250,549 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೇ 4 ರಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
- 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,48,357.
- 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,35,895.
- 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,11,268.
- 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹86,789.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹32,000 ಕುಸಿತ:
ಮೇ 4 ರಂದು, ಚಿನ್ನವು 1906 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.48 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 32000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?
ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ, ಅಶಾಂತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರತ್ತಿರ ಸಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿ 29, 2026 ರಂದು, ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 29 ರಂದು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ 1.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 30-32 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.