ಮದುವೆ ಋತುವಿನಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 3 ಅಂದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಇಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 123,140 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,620 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,400 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ :
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 123,140 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 112,890 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು :
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 112,740 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,990 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು :
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 112,740 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,990 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು :
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 112,740 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,990 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು :
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,990 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 112,740 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,990 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 112,740 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು :
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,990 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1ಗ್ರಾಂ ಗೆ112,740 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು :
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 123,140 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 112,890 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು :
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,990 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 112,790 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 151,900 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,000 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ :
ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 1,200 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 7,638 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ) 125,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನವು ಸರಿಸುಮಾರು 56% ನಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.