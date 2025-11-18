ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

gold price per gram: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 18ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,26,530 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,14,950 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,58,330 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 8,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿದಾದ ಕುಸಿತವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಲೆ $4,200 ರಿಂದ $4,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಸುಮಾರು $200 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಈ ಇಳಿಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 16,000 ರೂ. ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಹಜವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
