ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1700 ರೂ. ಕುಸಿತ.. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹123,860 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಈಗ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಜಯ್ ತಿವಾರಿ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು, ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನವರಿ 2026 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನ ₹160,000 ಮತ್ತು ₹162,000 ರ ನಡುವೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಗಿದೆ?
ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ನಂತರ, ಮದುವೆಯ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿದಾರರ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,620 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಂದು, ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹119,390 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ₹131,010 ತಲುಪಿದೆ. ಈ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ವಿಷ್ಲೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR)
Gram Today Yesterday Change
1 ₹12,469 ₹12,486 - ₹17
8 ₹99,752 ₹99,888 - ₹136
10 ₹1,24,690 ₹1,24,860 - ₹170
100 ₹12,46,900 ₹12,48,600 - ₹1,700
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR)
Gram Today Yesterday Change
1 ₹11,430 ₹11,445 - ₹15
8 ₹91,440 ₹91,560 - ₹120
10 ₹1,14,300 ₹1,14,450 - ₹150
100 ₹11,43,000 ₹11,44,500 - ₹1,500
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR)
Gram Today Yesterday Change
1 ₹9,352 ₹9,364 - ₹12
8 ₹74,816 ₹74,912 - ₹96
10 ₹93,520 ₹93,640 - ₹120
100 ₹9,35,200 ₹9,36,400 - ₹1,200