ಚಿನ್ನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೋಕಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಭರಣ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಚಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ, ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೌದು, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂ.19) ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ 24K, 22K, 18K ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮಾಹಿತಿ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 24K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 14,586 ರೂ. ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ದಿಢೀರ್ 365 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,45,860 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,650 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
22K, 18K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ:
24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 22K, 18K ಚಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು 22K ಚಿನ್ನ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 335 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡರೆ 18K ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 274 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,33,700 ರೂ. ಮತ್ತು 1,09,390 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಂದು 250 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 260 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಂದು ಒಟ್ಟು 10 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,500 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 100 ರೂ. ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಬೆಲೆ?
|ಚೆನ್ನೈ
|14,804
|13,570
|11,350
|ಮುಂಬೈ
|14,586
|13,370
|10,939
|ದೆಹಲಿ
|14,601
|13,385
|10,954
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|14,586
|13,370
|10,939
|ಬೆಂಗಳೂರು
|14,586
|13,370
|10,939
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|14,586
|13,370
|10,939
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತದ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಅದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೂನ್ 2026 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು 3.50% ರಿಂದ 3.75% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.