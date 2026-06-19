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Gold Rate Down: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಂದು 'ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ"! ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ

Gold Rate: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂ.19) ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ 24K, 22K, 18K ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:36 PM IST
Gold Rate Down: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಂದು 'ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ"! ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ

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Prajwal B

Prajwal B

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Gold Rate Down: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಂದು 'ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ"! ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
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