/ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18,000 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!

Gold News: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 18,000 ರೂಪಾಯಿರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2008ರ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಸಿತ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ.
ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಜೂನ್ 1ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,59,590 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಅದು 1,42,420 ರುಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 17,170 ರೂಪಾಯಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಶತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಾದರೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 12.5% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ತಿಂಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇವೇ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ…
* ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ:
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
* ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀತಿ
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ:
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಗ್ಗುವ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಡೆ ಹಣ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೀಗ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
* ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ:
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದೂ ಸಹ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
* ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ:
ಐದನೆಯದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿದು ಈಗ 2,35,000 ರುಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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